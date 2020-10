Tacchinardi: “Inter rosa pazzesca, la migliore del campionato. Nulla da invidiare al Real”

L’ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del sorteggio di Champions per l’Inter e della crescita della squadra di Conte: “Non è andata bene all’Inter, ma la squadra sta crescendo, sono arrivati giocatori di livello. L’Inter ha una rosa pazzesca, la migliore del campionato. A me l’Inter sta impressionando, ha preso giocatori pronti. Può anche vincere la Champions, deve vincere sul campo. Non ha nulla da invidiare al Real Madrid. Le sensazioni ci sono, percepisci che è una squadra forte che vuole vincere. È presto, ma Conte ha cambiato e ha detto che può giocarsela e provare a fare un gol in più degli altri. Ora l’Inter attacca con tanti giocatori, mentalmente vuole portare un gioco più offensivo. L’Inter fa paura per i giocatori di personalità e carisma che ha inserito”.