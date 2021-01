Tacchinardi: “Inter-Juve, gara delicata per entrambe. Tanta pressione sui nerazzurri, vediamo…”

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato di Inter-Juventus in programma domenica a San Siro. Questo il commento dell’ex giocatore: “Chiesa ha dimostrato già a San Siro di poter far male. Chi arriva più fresco fisicamente può portarla a casa. Vedremo perché la Coppa Italia ha tolto energie. Dovesse perdere l’Inter, sarebbe una mazzata psicologica. Ma è importante anche per la Juve. Sarà delicata per entrambe. C’è tanta pressione addosso all’Inter, vediamo se avrà la personalità di imporsi nella partita“.

(TMW Radio)