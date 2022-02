Tacchinardi: “Inter senza energie dopo Champions. Handa, errore clamoroso. E Lautaro…”

Intervenuto a Pressing, Alessio Tacchinardi ha analizzato i problemi evidenziati dall'Inter nel match di ieri sera a San Siro con il Sassuolo

"L'Inter ha pagato il dispendio clamoroso della partita in Champions League. L'Europa ti porta via energie fisiche e mentali. Se vai a giri ridotti, il Sassuolo è la classica squadra che ti crea problemi. Lautaro l'anno scorso certi gol non li avrebbe mai sbagliati. Sicuramente la concorrenza con Sanchez gli crea problemi a livello psicologico. Handanovic sta avendo delle difficoltà, ha commesso un errore clamoroso".