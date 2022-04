Tacchinardi: “Inter tornata. Milan? Non segna, la pressione non c’entra”

Le osservazioni dell'ex calciatore a proposito dell'andamento delle prime tre della classe

Alessio Tacchinardi, presente negli studi di Pressing, ha parlato dell'ultimo weekend e del momento delle prime tre della classe in Serie A. Queste le sue considerazioni: "Il Milan non fa più gol. Nel momento che poteva accelerare, ha invece rallentato. Non penso sia un discorso di pressioni, a livello offensivo ha pochi giocatori che fanno gol. Anche il Napoli ha avuto una battuta d'arresto importante, vedremo se Spalletti sarà in grado di rimetterla in sesto. L'Inter invece è tornata prepotentemente alla ribalta".