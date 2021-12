Tacchinardi: “Inzaghi, numeri clamorosi. Ha toccato le corde giuste dicendo…”

Le parole dell'ex calciatore: "Io ho sempre pensato fosse la più forte e la più completa, con la mentalità di Conte ma con un allenatore che fa sempre giocar bene le sue squadre"

Intervenuto negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così dell'ottimo momento dell'Inter dopo la vittoria sul Cagliari: "Non vorrei che Inzaghi abbia toccato certe corde a questa squadra dicendo: "Ci danno per finiti: vediamo se riuscite a fare un altro campionato importante". Io ho sempre pensato fosse la più forte e la più completa, con la mentalità di Conte ma con un allenatore che fa sempre giocar bene le sue squadre: ora l'Inter ci crede e, vedendo che le altre rallentano, non c'è sensazione più bella. Ora non deve fermarsi perché le altre vanno: oggi l'Inter ha dato un bello strappo. I numeri di Inzaghi sono clamorosi: è vero che aveva fondamenta solide, ma aggiungo la leggerezza di cui qualche giocatore aveva bisogno".