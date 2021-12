Tacchinardi: “Inzaghi bravo a sfruttare il lavoro di Conte. L’Inter mi impressiona”

L'ex centrocampista della Juve, intervistato da Tmw Radio, ha parlato della lotta scudetto e del lavoro di Inzaghi

"L'Atalanta vive tanto su Zapata, mentre le altro hanno delle alternative. Ma è l'unico difetto. Non so se può arrivare in fondo ma sta facendo qualcosa di pazzesco. Io credo che a gennaio potrebbe mettere dei giocatori di livello, e potrebbe fare un altro salto in avanti. Davanti però mi dà una grande impressione l'Inter. Inzaghi conferma di essere un allenatore importante".