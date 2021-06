Tacchinardi: “Italia? Ecco che problemi ci creerà la Turchia. Mancini bravo a…”

Il pensiero dell'ex centrocampista a proposito di quanto si potrà vedere questa sera a Roma nella gara inaugurale dell'Europeo

"Io penso che l'Italia abbia un bel gioco, di qualità. Affrontiamo una squadra che si chiuderà molto e ci creerà problemi nelle ripartenze. Dovrà essere brava a recuperare subito palla ma Mancini ha lavorato su questo. In mezzo al campo abbiamo giocatori dal gol facile, mi auguro che sia Immobile a sbloccarsi fin da subito, giocando in maniera diversa da quanto fa con la Lazio".

"Mi sembra una squadra pronta, che arriva al posto giusto al momento giusto, non con troppa aspettative o pressione, ma con serenità e consapevolezza. E poi vedremo quando andrà in difficoltà. Noi l'abbiamo vista sempre comandare, vedremo come si comporterà quando subirà gli avversari e la sua reazione. Se andrà male, la squadra non deve mollare e spero che anche la stampa gli sia vicino. Mancini è bravo a togliere pressione sui ragazzi, spero rimanga questa serenità".