Tacchinardi: “Juve? Da brutta e noiosa al DNA vincente. Loro e l’Inter se la giocano”

Intervistato da Tuttojuve, l’ex bianconero Alessio Tacchinardi ha analizzato la lotta Scudetto in Serie A. Queste le sue considerazioni: “La Juve è concreta e decisa: ha di nuovo il dna vincente. Allegri si è dimostrato un ottimo incassatore e si è comportato da vincente. È riuscito a dare tanta serenità ad un gruppo che doveva solo accendersi, basta soltanto fare un confronto tra la partita di Haifa e l'ultima giocata con la Lazio per capire che differenza enorme c'è stata. Non tutti sono in grado di fare questo. Lui è poi stato aiutato da una società che ha fatto un'ottima squadra, per me se la gioca con Napoli, Inter e Milan. Era una roba brutta da vedere, noiosa".