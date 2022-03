Tacchinardi: “La Juve può riaprire il campionato. Inter ancora sulle gambe”

Le parole dell'ex bianconero: "Ieri l’Inter ancora sulle gambe e sembra che senza Brozovic non si può giocare"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così in vista del big match tra Juventus e Inter che si giocherà alla ripresa: "La Juventus secondo me rischia sicuramente meno, comunque l’Atalanta si è distanziata un pò. Può riaprire il campionato. Ieri l’Inter ancora sulle gambe e sembra che senza Brozovic non si può giocare. A differenza dei nerazzurri Napoli e Milan continuano ad andare avanti e sembrano le più preparate per la volata finale".