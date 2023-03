Tacchinardi: “Juve? Non sai mai che partita aspettarti. Sento che…”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così del momento della Juventus dopo la sconfitta contro la Roma: "La Juve può vincerle tutte e arrivare in Champions League, ma non è scritto da nessuna parte che possa farlo. Se l'atteggiamento non è al 100%, inizi ad entrare nel mood del giochiamo, vediamo, valutiamo. Purtroppo, non sai mai che partita aspettarti da questa squadra. All'Olimpico, per le qualità in proprio possesso, si doveva fare qualcosina in più. Sento che l'allenatore chiede di aumentare il giro palla e di farlo più veloce, i giocatori devono fare decisamente qualcosa in più".