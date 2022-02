Tacchinardi: “Mercato? Juve a gamba tesa, l’Inter ha sistemato. Per il Milan…”

Così l'ex centrocampista bianconero a proposito dei movimenti di mercato delle big

Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del mercato di gennaio delle tre big del Nord. Questo il suo pensiero, partendo dai rossoneri di Pioli che non hanno sistemato la difesa orfana di Kjaer fino al termine della stagione: "Penso che il Milan sia in un momento delicato. Vede che l'Inter ha messo a posto qualcosa, la Juve è entrata a gamba tesa sul mercato. Comincerà un nuovo campionato ora e si trova con Ibra con problemi, ma soprattutto con un Diaz che non è in un momento importante. E non fa niente sul mercato. E' una situazione delicata. Deve stare attento, perché da ora inizia un nuovo campionato".