Tacchinardi: “Mi aspettavo di più dall’Inter. Rigore? Non c’era, Dzeko si butta da solo”

Intervenuto nel post partita di Inter-Juventus, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, ha commentato quanto accaduto a San Siro

"Pensavo a qualcosa in più da parte dell'Inter, visto che la Juventus era decimata e ha tenuto bene il campo. Un errore di Alex Sandro ha deciso tutto. Meriti all'Inter, ma onore alla Juventus. Mi aspettavo di più anche da Dybala. L'emozione per l'Inter è ovviamente forte, una vittoria sofferta ti dà ancora di più. La squadra ha provato sempre a vincere la partita. Dopo un girone d'andata incredibile, vincere anche la Supercoppa fortifica il progetto e dà carica per affrontare la parte finale della stagione. Il rigore per l'Inter? De Sciglio non fa nulla, mi sembra che sia Dzeko a buttarsi. Dzeko si lancia e cade da solo".