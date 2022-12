Tacchinardi: “Mi fanno ridere quello che dicono che il Napoli calerà dopo la sosta perché…”

“Mi fanno ridere le persone che pensano che il Napoli calerà alla ripresa. Questa sosta arriva al momento giusto perché dopo una prima parte di campionato strepitosa in cui ha consumato tante energie, ricaricare le batterie non può che fare bene. Il Napoli ha dimostrato di essere la migliore ed è vero che nel calcio può succedere di tutto, ma non vedo crepe. C’è entusiasmo, i giocatori sono forti, sono tanti, l’allenatore è un top e pure se le altre cercheranno di mettere il bastone tra le ruote, vedo comunque un Napoli eccezionale"