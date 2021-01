Tacchinardi: “Inter, con la Juve vittoria col ‘sangue’: non c’è stata partita. Vidal poteva evitare di…”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha analizzato il successo dell’Inter sulla Juventus col risultato di 2-0 nel corso della trasmissione ‘Pressing‘, in onda su Italia 1: “Juve molto al di sotto delle possibilità: la fotografia della prestazione è il secondo gol dell’Inter. La squadra di Pirlo l’ha persa a livello fisico, ma anche tatticamente non c’è stata partita. Mi dispiace che l’abbia giocata con questo spirito. L’Inter l’ha voluta vincere col ‘sangue’, come chiede Conte. L’allenatore si è preso l’Inter e la convinzione di andare avanti con questo modulo. La squadra di esalta col 3-5-2″.

Poi su Arturo Vidal, protagonista prima col bacio alla maglia della Juventus e poi con il gol del vantaggio: “Poteva evitare quel gesto. Se torna quello che conosciamo è un giocatore che può spaccare le partite. Juve fuori dalla lotta scudetto? No però è una brutta batosta. Se la può ancora giocare. Mi aspetto un agonismo maggiore da parte della Juve”.