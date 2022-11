Tacchinardi: “Scudetto? L’unica squadra che può romper le scatole al Napoli è…”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Ad oggi, l'unica squadra che può romper le scatole al Napoli è proprio la Juve. Gli azzurri, quest'anno, hanno un qualcosa di clamoroso, c'è chi parla di possibile crollo ma non ne sono così convinto. Non è il club che ha fornito più giocatori per il Qatar, le punte di diamante come Osimhen e Kvaratskhelia si riposeranno e quando rientreranno andranno tremila volte più forti. La Juve, però, è concreta e decisa: ha di nuovo il Dna vincente".