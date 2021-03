Tacchinardi: “Mai mi sarei aspettato una Juve così. Non c’è stata cattiveria”

L'ex centrocampista della Juve ha parlato a Tmw Radio dell'uscita dalla Champions dei bianconeri a opera del Porto

"Mai e proprio mai mi sarei aspettato una Juventus così, soprattutto nel primo tempo. Un esame del genere così importante si doveva preparare in maniera diversa. Si può uscire, magari vedendo una squadra cotta, ma non è stato così. Doveva giocare la partita della vita. Con la Lazio avevo visto un'ottima squadra. Mi chiedo come sia possibile uscire così, dopo aver sbagliato la prima partita. Aveva l'opportunità di schiacciarli ma poi ha fatto un primo tempo in quella maniera. Non potevi lasciarti scappare un'occasione così".