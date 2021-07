Tacchinardi: “L’abbraccio Vialli-Mancini la fotografia della vittoria dell’Italia”

Ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dell'Europeo vinto dall'Italia di Mancini

"Abbiamo avuto dei giocatori che hanno fatto qualcosa di straordinario. La fotografia di questo Europeo è quella delle piazze italiane piene di gente a festeggiare, ma anche l'abbraccio tra Mancini e Vialli, sentito, sofferto, che ha dietro tante storie. Mancini ha lavorato per togliere tutte le pressioni al gruppo, ma più si va in fondo, più le pressioni rimangono. E poi è stato importante lo staff. E non va dimenticato De Rossi, raccordo importante tra il mister e la generazione attuale. Si è incastrato benissimo in questo staff".