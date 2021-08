Tacchinardi: “Vlahovic una bestia, va preso adesso. L’anno prossimo come Haaland”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito dell'attaccante oggetto del desiderio anche dell'Inter

Alessio Tacchinardi, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic: "Va preso adesso, se lo prendi l'anno prossimo finisce per avere delle cifre mostruose tipo Haaland. Ha dimostrato di saper stare nel mondo dei grandissimi e sarebbe pronto anche per il Tottenham. Adesso è un diamante grezzo, ma ha davvero tanto per crescere. Non è nella sua consacrazione tecnica, ma è una bestia. A chi può permetterselo dico che è il momento giusto per prenderlo".