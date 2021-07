Tacconi: “Azionariato popolare? Mai alla Juve. Soldi per vincere ogni 10 anni…”

L'ex portiere contrario all'idea lanciata da alcuni tifosi nerazzurri

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, è intervenuto a “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Queste le sue considerazioni a proposito dell'ipotesi di azionariato popolare lanciata da un gruppo di tifosi nerazzurri: "Azionariato popolare? Si sta provando con l’Inter, ma alla Juventus non si farà mai. Non credo che i tifosi sarebbero d’accordo a mettere soldi e vincere una volta ogni dieci anni.