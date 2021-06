Tacconi: “Nazionale? Che rivalità con Zenga. Io a differenza sua vincevo con la Juve”

Intervistato da Tuttosport, l'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi ha parlato così della concorrenza con Zenga ad Euro '88 e Italia '90

"Quella squadra era talmente forte che la concorrenza tra noi due era uno stimolo per fare meglio. E poi lui era il portiere dell’Inter, io della Juve, normale che tra noi due ci fosse rivalità, però positiva, e competizione. Con la differenza che io in bianconero vincevo... Però non abbiamo mai litigato davvero, c’è stata soltanto qualche battuta».