Tagliafico: “Deluso dall’Ajax. Mio ciclo qui è finito. Avevo l’occasione di…”

Intervistato da As, il giocatore argentino rompe il silenzio e attacca il club olandese

Intervistato da As, Nicolàs Tagliafico rompe il silenzio. Il terzino, al suo quarto anno all'Ajax, considera ormai chiuso il suo ciclo con i Lancieri. "Da quando è iniziato il campionato, dopo la Copa América, ho avuto diversi infortuni e l'impossibilità di partire nell'undici titolare. Ho iniziato ad allenarmi come faccio sempre ma ho iniziato a capire che l'allenatore non avrebbe tenuto conto di me, non mi avrebbe concesso minuti e io ne ha parlato con lui, mi ha detto che ero partito con un infortunio, che la squadra sta bene, che dovevo continuare ad allenarmi".

"A dicembre e gennaio ho messo nelle gambe qualche minuto, questo mi ha aiutato. Cerco sempre di vedere le cose positive in ogni cosa e mi sono allenato più duramente, allenato le debolezze che avevo, ho iniziato ad allenarmi di più in palestra. La mia idea era quella di aggiungere minuti, quindi questo mercato era l'ideale per cercare minuti, anche se nessuno mi garantisce i minuti a gennaio, in un altro club, con le squadre già pronte, ma volevo ripartire da zero in un'altra squadra e la voglia di continuare a crescere c'è ancora, è il momento di andare via, trovare un'altra motivazione. Sono quattro anni che sono all'Ajax, ho giocato con la testa rotta, con gli occhiali protettivi, al 70%...".

"Ho detto che avevo la caviglia gonfia e mi hanno chiesto se potevo giocare e ho detto di sì, che non ero al 100% ma ovviamente, se hai bisogno di me non dirò mai di no, ho dato tutto, ogni volta che me lo chiedevano, c'ero. E in questo momento, in cui mi si presenta un'opportunità irripetibile, non mi lasciano partire e questo mi delude. Sento che le occasioni non si possono perdere e questa è stata un'occasione unica, poter andare in un club come il Barça, per me è stata un'opportunità da sogno e non mi hanno aiutato. Mi delude perché ho la sensazione che la mia professionalità mi abbia danneggiato, allenarmi sempre bene, non creare mai problemi, comportarmi bene ogni giorno, è la mia mentalità e il mio modo di essere e vado sempre così".