GdS – Taglio stipendi Serie A, che rompicapo: modello Juve non replicabile per un motivo

Si continua a discutere anche del possibile taglio stipendi in Serie A. La Gazzetta dello Sport spiega: “Trovare una linea guida il più possibile comune a tutte le squadre è un rompicapo. Il modello Juve non è replicabile. Se i pagamenti di due mensilità e mezzo potranno (in caso di ripresa) essere versati la prossima stagione sui conti correnti dei giocatori bianconeri (in scadenza ci sono Chiellini e Buffon, ma prossimi al rinnovo), per molti altri diventerebbe infattibile”.