Taibi: “Radu? Scelte tecniche: è forte, ma c’è Handanovic. L’allenatore decide”

Il portiere rumeno continua a non trovare spazio in nerazzurro, e nei giorni scorsi il suo agente ha alzato la voce

Relegato al ruolo di riserva di Handanovic, Ionut Radu continua a non trovare spazio all'Inter, e nei giorni scorsi il suo procuratore non ha nascosto il suo disappunto. A tal proposito Massimo Taibi, ex estremo difensore e oggi direttore sportivo della Reggina, ne ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "L'Inter non impiega mai Radu, neanche in Coppa? Sono scelte tecniche. La società responsabilizza l'allenatore che decide. Radu è forte, ma c'è Handanovic".