Taider: “Inter, Zanetti, Mazzarri, quanti ricordi. Belfodil più forte di Icardi? Lo penso…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ricorda la sua avventura in nerazzurro

Saphir Taider si racconta alla Gazzetta dello Sport. In particolare il centrocampista ricorda la sua avventura con la maglia dell'Inter. Dopo ottime stagioni con il Bologna, il giocatore sbarcò a Milano: "Pioli non voleva che andassi via, ma come potevo dire di no? Hai vent’anni, ti chiamano i nerazzurri, giochi a San Siro: impossibile girare la testa dall’altra parte. Ricordo l’accento toscano di Mazzarri, la calma di Zanetti e la tecnica di Ricky Alvarez. Tanta roba lui. Come il mio amico Belfodil".