Un baby talento si svincola dal Manchester United: a gennaio contatti con l’Inter, oggi…

Angel Gomes non è più un calciatore del Manchester United: il giovane centrocampista di origini portoghesi, classe 2000, dopo aver esordito in Prima Squadra a soli 16 anni non ha più trovato lo spazio che immaginava, e ha rifiutato l’ultima proposta dei Red Devils da 25.000 sterline a settimana. Un talento che nel recente passato è stato sondato anche dall’Inter: secondo l’Independent, il padre del giocatore a gennaio si è recato in Italia per discutere con la dirigenza nerazzurra, già interessata a un altro baby in scadenza con il Manchester United, Tahith Chong. I vertici interisti, tuttavia, si sono torati indietro dopo essere venuti a conoscenza delle richieste economiche e delle garanzie di impiego dell’entourage di Gomes.