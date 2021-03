Sky – Inter, tampone e allenamento per i nazionali tornati: domani altri rientri

Antonio Conte ha potuto riabbracciare alcuni giocatori importanti tornati dalle nazionali: per loro tampone e allenamento personalizzato

Domani il gruppo sarà praticamente al completo per preparare la sfida di sabato sera al Dall'Ara contro il Bologna. Ma, già oggi, Antonio Conte ha potuto riabbracciare alcuni giocatori importanti tornati dalle nazionali. Al centro d'allenamento dell'Inter di Appiano Gentile, infatti, hanno fatto rientro Lukaku, Perisic, Brozovic, Skriniar e Hakimi.

Per loro, riporta Sky Sport, tampone e allenamento personalizzato. Domani, invece, faranno rientro a Milano tutti gli altri. L'unico, vero allenamento in vista della partita di Bologna sarà quello di venerdì. Conte spera che non arrivino brutte notizie. Bisogna ricominciare a marciare verso lo scudetto.