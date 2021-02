Caos tamponi, Lazio deferita: da penalizzazione a retrocessione, ecco cosa rischia

La Lazio è stata deferita per il caos tamponi. Dalla penalizzazione alla retrocessione, ecco cosa rischia il club

La Lazio rischia grosso per il caos tamponi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Libero, infatti, il club biancoceleste è stato deferito per "mancata a osservanza dei protocolli sanitari".

"Nello specifico Lotito non avrebbe fatto rispettare le norme sanitari e in materia anti-Covid, in riferimento alla mancata segnalazione alle Asl competenti della positività al coronavirus di 8 tesserati riscontrata dai tamponi Uefa prima della sfida di Champions contro il Brugge

(del 28 ottobre).Allo stesso modo, non sarebbe scattato l’isolamento fiduciario del Gruppo Squadra positivi e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra negativi ma venuti a stretto contatto con i positivi. Non solo, pochi giorni dopo, il 3 novembre, si sarebbe ripetuta la violazione in vista della gara europea contro lo Zenit e di quella di tre tesserati del 30 ottobre in vista dell’incontro di campionato Torino-Lazio. A seguito della notifica di deferimento, la Lazio rischia provvedimenti che vanno dall’ammenda alla penalizzazione. L’esclusione dal campionato è invece ben più remota. Ora la palla passa al Tribunale Federale Nazionale", conclude Libero.