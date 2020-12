Inter, ieri tamponi e doppia seduta. Buone notizie per Conte: vicini tre recuperi

Nella giornata di ieri, l’Inter è tornata a lavoro in vista della sfida in programma alle 12:30 domenica prossima a San Siro. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, tamponi rapidi per tutti e doppia seduta con allenamento fisico al mattino e lavoro tecnico al pomeriggio.

Lavoro a parte per Vecino, Pinamonti e Alexis Sanchez: “Se per i primi due il rientro è previsto per la prossima settimana, il cileno è atteso in gruppo già oggi o al massimo domani in vista di una convocazione per la ripresa del campionato dopo la pausa, a cui l’Inter è arrivata sull’onda di 7 vittorie di fila“.