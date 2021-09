Tancredi Palmeri: “Allegri, calcio da dinosauri: è un Castori che ce l’ha fatta”

Il giornalista nell'editoriale per TMW analizza quanto fatto finora dall'allenatore della Juventus in stagione e non solo

Alessandro Cosattini

Tancredi Palmeri senza mezze misure. Nell’editoriale per TMW, il noto giornalista ha parlato così di Massimiliano Allegri dopo l’inizio di stagione deludente della Juventus: “Allegri è un Castori che ce l’ha fatta: si sono lette parole lapidarie nei confronti dell’allenatore della Salernitana, reo di giocare un calcio uscito dalle provinciali di fine anni Ottanta, e oggettivamente c’è del vero, anche se la Salernitana dispone pur sempre della peggiore rosa in Serie A; e poi invece ribalti la clessidra dei valori, prendi la Juventus all’esatto opposto con la rosa più equipaggiata in campionato (perché ricordiamolo: nessuno, ma proprio nessuno dispone della doppia scelta di un titolare in 10 ruoli su 11) e praticamente Allegri gioca nella stessa identica maniera.

[…] Ma Chiesa poi: letteralmente il giocatore più decisivo della Juve, probabilmente uno dei migliori 5 nell’intera Serie A, quello che cambia il volto alla Juventus. In tutto il mondo, c’è solo un allenatore che metterebbe in discussione Chiesa in questa Juventus: per sfortuna di Federico, è proprio l’allenatore della Juventus. Eppure, anche così la Juve può ancora vincere lo scudetto: perché Allegri è uno straordinario gestore di uomini, uno dei migliori al mondo in questo senso, anche se dal punto di vista tattico dimostra i suoi limiti adesso che c’è da ricominciare da zero e non da tesaurizzare il lavoro precedente di Antonio Conte. La Juve può ancora vincere lo scudetto perché Allegri le teste le sapeva gestire bene, e perché soprattutto la rosa bianconera rimane la più completa. Ma adesso dimostri perché vale 9 milioni di € all’anno, più del doppio di ogni altro allenatore in Serie A (Mourinho escluso, noblesse oblige)”, si legge.

(Fonte: TMW)