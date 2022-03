Tapiro per Mancini: “Più che meritato. Ma non mollo, ci riproviamo al prossimo Mondiale”

Ilc t della Nazionale ha ricevuto il premio da Striscia la Notizia dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali

«Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale», dichiara Roberto Mancini prendendo – è la prima volta che succede – il Tapiro d’oro gigante di Striscia. Mai prima nella storia del tg satirico un Tapiro d’oro gigante è stato ritirato dal vincitore. È toccato al cittì Mancini, attapiratissimo – come tutti gli italiani – per la clamorosa eliminazione della Nazionale dalla fase finale dei Mondiali in Qatar.