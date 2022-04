San Siro, la sede, Appiano Gentile: Inter, le tappe del tour italiano di Adriano

L'ex attaccante brasiliano è tornato a far visita al mondo nerazzurro, tra ricordi, abbracci dei tifosi e presente

È stata una tre giorni a fortissime tinte nerazzurre quella che si è appena chiusa per Adriano Leite Ribeiro. L’Imperatore che ha fatto sognare tutto il popolo nerazzurro con i suoi gol e le sue giocate, ha ricevuto ancora una volta l’applauso dei tifosi interisti in occasione del suo ritorno a San Siro per il derby di Coppa Italia, regalando emozioni dagli spalti così come era solito fare dal campo. Ricordi, incontri e tanta Inter anche nella giornata seguente, con la visita all’Inter HQ: dopo il Trophy Room Tour, il campione brasiliano ha incontrato il Presidente Steven Zhang e il top management chiudendo la giornata insieme ai soci Inter Club invitati nella sede nerazzurra. L’ultima tappa è stata il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, dove Adriano ha incontrato il tecnico Simone Inzaghi, il suo staff e tutta la squadra e ha seguito l'allenamento al fianco del vice president Javier Zanetti.