Tardelli: “Zaniolo, Pellegrini e Raspadori cresceranno: è Barella per me il giocatore…”

Le parole dell'ex giocatore e allenatore a proposito del centrocampista nerazzurro

"È Barella per me il giocatore più bravo in questo momento, il più importante della Nazionale. Poi cresceranno Zaniolo, Pellegrini e Raspadori, quando sarà il momento. Credo ce ne siano abbastanza". Con queste parole Marco Tardelli oggi a Bologna, in occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata alla Nazionale con la coppa vinta agli Europei in Emilia Romagna. "La Nazionale migliore di tutte? Io amo la mia anche se le amo tutte perché la Nazionale è solo da amare. Anche quella del '70 mi ha emozionato molto. La partita più importante? La finale con il mio gol mi è rimasta impressa. Il mio urlo nella storia? Avrei preferito che ricordassero il gol, più che l'urlo, ma va bene anche l'urlo. È una cosa che lascio ai miei figli. Il rapporto tra i tifosi e la Nazionale non cambia mai, di Nazionale ce n'è una, è una seconda pelle la maglia della nazionale. Quella di oggi ha dimostrato di essere una grande Nazionale, ma soprattutto ha un grande futuro perché ci sono dei giovani importanti da inserire", ha concluso Marco Tardelli.