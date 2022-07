Tardelli: “Barella mi assomiglia ma io segnavo di più. Dybala alla Roma…”

“La Juve è sempre una delle favorite, l’anno scorso ha fatto un campionato non all’altezza per tanti motivi ma può sempre vincere il campionato. De Ligt e Bremer sono due giocatori importanti, spero per Bremer che si ripeta quest’anno.”

“La Roma ha fatto molto anche quest’anno, ha vinto un trofeo, non poteva fare molto di più. Con l’acquisto di Dybala ed eventualmente Wijnaldum, anche con la cessione di Zaniolo, potrebbe essere una delle prime quattro. Ce ne sono 4/5 che possono arrivare in Champions, bisogna vedere. Per me Inter, Milan e Juve sono su un gradino più in alto.”