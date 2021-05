Tardelli: “Il calcio italiano va riformato rivedendo i costi. La Superlega…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli parla delle difficoltà finanziarie che molti club stanno affrontando

"Parlo del calcio italiano e ripeto quello che dico da tempo: va riformato, in fretta, anzitutto rivedendo i costi. Non si può ogni anno cercare risorse, per poi spendere il doppio di quelle che trovi. Non so se si arriverà a un salary cup, non credo ci siamo tanto lontani, ma so che questo modello di calcio non va più avanti: non a caso è nato il progetto Superlega, che però puntava solo ad avere tanti soldi e a giocare senza retrocessioni. Si sarebbe diventati tutti dei giocattolini in mano a qualcuno: non è la riforma di cui parlo".