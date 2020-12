Tardelli: “Eriksen? Non mi sembra giusto trattarlo così. Conte deve avere sempre un…”

Nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva, Marco Tardelli ha commentato la decisione di Conte di inserire Eriksen nel recupero durante Inter-Bologna.

“Secondo me è il modo che non va bene. Mi sembra un fatto personale e un fatto contro la società perché Conte deve avere sempre un nemico da combattere. Senza nemico da combattere non sta bene. Io credo però che Eriksen non sia un nemico. È un giocatore che non può decidere niente, fare niente e trattarlo così non mi sembra giusto“.

(Rai 2)