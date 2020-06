Tardelli esclude l’Inter dalla lotta scudetto: “Juve più forte, ma la Lazio è una bellezza”

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex calciatore ed ex tecnico Marco Tardelli ha parlato delle ultime discussioni in merito alla Serie A e alla ripresa e anche della lotta scudetto:

Il calcio litigioso invece non è cambiato per niente.

«Chi lo ama è contento che stia per riaccendersi. I tedeschi hanno studiato come fare e subito l’hanno messo in pratica. Noi, invece, abbiamo perso tempo a litigare e non abbiamo offerto un bello spettacolo, soprattutto all’estero. Ora per fortuna si ricomincia e cerchiamo di godercelo».