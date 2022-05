Tardelli: “Dybala-Inter, non sarebbe tradimento. Ma se la Juve ci ripensasse…”

Marco Tardelli dice la sua sul futuro di Paulo Dybala. Così l’ex allenatore ha parlato a La Gazzetta del contratto in scadenza del numero 10

Marco Tardelli dice la sua sul futuro di Paulo Dybala. Così l’ex allenatore ha parlato a La Gazzetta dello Sport del contratto in scadenza del numero 10 argentino e non soltanto:

Dybala è in dubbio per la formazione di mercoledì. Opinioni?

«Mi sembra il più in forma della Juve. Non è brillante come ai tempi migliori, però sta facendo quello che gli si chiede».

Che cosa dobbiamo guardare per capire come finirà la finale?

«L’atteggiamento dell’Inter. L’Inter deve stare attenta a distribuire le forze, se spende tutto per la Coppa Italia può pagare in campionato. Giocherà con la formazione migliore, poi bisognerà capire come si gestiranno inconsciamente».

E la Juve?

«Eh, la Juve non sta andando bene».

E Dybala intanto, va. Che cosa sceglierebbe, se fosse in lui?

«Io gli auguro di firmare per la squadra migliore per il suo futuro. E se lui e la Juve ci ripensassero...?».

L’ultima domanda mischia etica e calcio, non esattamente argomenti gemelli: se Dybala andasse all’Inter, sarebbe un tradimento?

«Il tradimento nel calcio di oggi non c’è, oggi si va nelle squadre che offrono più soldi. Per un italiano, forse il concetto di bandiera può valere. Per uno straniero no, va dove gli offrono l’occasione migliore oppure dove lo manda chi comanda. Sia un club, un agente o scegliete voi chi».