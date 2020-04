Tardelli sull’Heysel: “Da curriculum ho una Champions ma non ritengo di averla vinta perché…”

Durante una diretta Instagram con Bobo Vieri, è intervenuto anche Marco Tardelli:

“Ventola? Avevo fiducia in lui, ho cercato di dargli consigli preziosi ma spesso e volentieri non li seguiva”.

GOL IN FINALE DEL MONDIALE – “Era preparata, sapevo di fare gol al Mondiale (ride, ndr). E’ uscita così, la gioia era immensa. Era una cosa che aspettavo da tanti anni, vincere il Mondiale era il massimo della vita. Rivedendolo, mi sembravo un po’ matto ma è stata un’esultanza bella”.

CHAMPIONS VINTA CON LA JUVENTUS – “Ne ho vinta una ma non ritengo di aver vinto la Coppa dei Campioni (l’Heysel, ndr). Ce l’ho nel curriculum ma non mi piace ricordarla, troppi ricordi brutti”.

TORNARE AD ALLENARE – “Oggi sto bene così. Ho un carattere un po’ diverso, ho avuto delle proposte ma a volte non mi sono sembrate valide per il mio carattere e ho smesso. Un carattere difficile, forse non ero nemmeno capace”.