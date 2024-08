Marco Tardelli, ex centrocampista della Nazionale ed ex allenatore dell'Inter, dalle colonne de La Stampa ha commentato i temi principali emersi dalla prima giornata di campionato: "Questa partenza con le squadre ancora tutte da costruire non mi piace. Giocatori che fingono infortuni per andarsene dai propri club fregandosene di contratti, maglia e tifosi. Mercato aperto a distrarre le squadre proprio mentre sono già in campo. Ma, nonostante tutto ciò, la partenza c'è stata ed il nostro campionato ci ha già riservato diverse sorprese".