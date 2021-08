Tardelli: “Solo l’Inter mi ha convinto. Juve? C’è confusione dal divorzio con Marotta”

Le parole dell'ex calciatore: "Juve? Senz’altro c’è un po’ di confusione. Una gestione difficile da seguire. Parlo del caso Ronaldo e non solo"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Marco Tardelli , ex calciatore, ha parlato così della partenza negativa in campionato della Juventus.

«Quanti anni sono passati? Adesso è tutto diverso. Quella Juve fu in grado di recuperare undici punti. Non aveva avversari, oggi ne ha tanti. La concorrenza è più ampia e più forte. Ci metto anche l’Atalanta, nonostante stia andando così e così».

«Dico di no, perché anche se le avversarie sono molte in realtà al momento non mi sembra stiano tanto meglio della Juve. Hanno vinto senza farmi vedere niente di particolare. Soltanto l’Inter ha convinto appieno . Si diverte, è allegra. Ha dimostrato qualcosa anche la Lazio».

Ricapitolando: la Juventus nella scorsa stagione esce presto dalla Champions League e non vince lo scudetto; in questa si trova subito a inseguire. C’è qualcosa di strutturale che scricchiola nel club?

«Senz’altro c’è un po’ di confusione. Una gestione difficile da seguire. Parlo del caso Ronaldo e non solo. Parlo dei tre allenatori in due anni. Parlo del divorzio da Marotta».

«Non sta a me dirlo. Mi limito a indicare alcuni argomenti critici. Ho sentito dire che Allegri era stato mandato via perché non riusciva a vincere la Champions League. A me sembra di ricordare che con lui alla guida la Juventus ha disputato due finali».