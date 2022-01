Tardelli: “L’Inter non ha rivali. Vlahovic? Alla Juve serve anche altro però…”

Le parole dell'ex calciatore: "Quest’anno l’Inter non ha rivali. E con Gosens e forse Caicedo, continua anche a lavorare bene sul mercato"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli , ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter : "Quest’anno l’Inter non ha rivali: anche nelle difficoltà ha dato segnali importanti, vincendo partite che non si pensava potesse vincere. E con Gosens e forse Caicedo, continua anche a lavorare bene sul mercato".

"Uno come Dybala non è mai di troppo ma deve dare quello che ha, dimostrare di valere quello che chiede. Il contratto è un discorso a parte: se la vedranno la Juve e il suo procuratore e la Juve non rinnoverà se penserà che le richieste siano eccessive. Però ultimamente Dybala non è stato il leader di cui la Juve ha bisogno: troppo discontinuo, condizionato non so se dal Covid o dalla vicenda del suo rinnovo. Neanche Ronaldo prendeva i compagni per mano, però faceva 30 gol".