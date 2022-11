Tardelli: “La Juve può essere la prima inseguitrice del Napoli. Inter rosa da Champions”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha fatto il punto sulla lotta scudetto in Serie A dopo le ultime partite

Possibile che ieri la Juve fosse da rifondare e oggi si proponga come rivale del Napoli, Tardelli?

«Il Napoli oggi non ha rivali, ma questa Juve è in ripresa grazie ai giovani e a uno che doveva andar via, Rabiot. Sembra aver ritrovato la strada, ha vinto finalmente uno scontro diretto. Può essere la prima inseguitrice».