Tardelli: “Juve, riprendi Marotta. Che errore mandarlo via. Conte? Non credo…”

Intervistato da Libero, Marco Tardelli analizza il momento della Juventus

Gianni Pampinella

Intervistato da Libero, Marco Tardelli analizza il momento della Juventus. La squadra di Allegri ha iniziato male la stagione e rischia di non passare arrivare agli ottavi di Champions. "In questa Juventus non c’è un leader tra i giocatori, manca un uomo d’ordine e soprattutto grande personalità che prenda per mano la squadra. Il leader oggi è Allegri, ma serve un comandante in campo".

Dove può arrivare la Juve in campionato? — «Direi obiettivo quarto posto, al massimo terzo. Napoli e Milan sono lanciatissime, dal terzo posto in giù invece i giochi molto aperti. E la Juve recupererà giocatori come Chiesa e Pogba. La squadra di Allegri può farcela a entrare in Champions e sarebbe già un bel traguardo per come si stava mettendo la stagione».

Il popolo bianconero sogna il ritorno di Conte... — «Antonio non credo voglia lasciare la Premier League: si sta molto bene lì e si guadagna pure molto bene...».

Cosa serve a gennaio alla Juventus per fare il salto di qualità? — «La rosa la ritengo ben assortita, al netto delle assenze degli infortunati. Il vero colpo potrebbe essere un dirigente forte, che a mio avviso manca a questa società. Fossi in loro proverei a riprendere Marotta. La Juve non avrebbe mai dovuto mandarlo via. Che errore...».

(Libero)