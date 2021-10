Tardelli: “Juve non bella ma concreta, è pronta per l’Inter: la vera forza è…”

L'ex calciatore Marco Tardelli analizza il momento della Juventus a due giorni dal 'Derby d'Italia' contro l'Inter a San Siro

Sulle colonne del quotidiano La Stampa, l'ex calciatore e ora opinionista Marco Tardelli ha parlato della Juventus a due giorni della sfida contro l'Inter, in programma domenica sera e valida per la nona giornata di Serie A :

"A corto muso, è tornata alla ribalta la Juventus di Max Allegri. Sta risalendo in campionato e fa il pieno in Champions. Squadra concreta, forse non bella, ma con il cuore forte e i denti stretti, ottiene quello che le serve per disputare domenica sera il derby d’Italia contro l’Inter con la certezza che può giocarselo con fiducia. Fa pochi gol, ma la sua forza difensiva è impressionante. È quella zona la vera anima della squadra, in mancanza di un centrocampo che appare ancora incompleto, privo di qualità e forza per poter collegare i reparti. Sarà il mercato riparatore che dovrà introdurre i pezzi mancanti",