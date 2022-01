Tardelli: “Atalanta-Inter bellissima gara. Scamacca? Può andare bene per i nerazzurri”

Le parole dell'ex calciatore su Atalanta-Inter: "Due squadre in forma e che hanno fatto una bellissima gara: hanno fatto una bella partita"

Intervenuto alla Domenica Sportiva, Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato così del pareggio tra Atalanta e Inter: "Due squadre in forma e che hanno fatto una bellissima gara: hanno fatto una bella partita pur senza gol. Due grandi portieri, forse gli attaccanti hanno sbagliato un po' troppo: Dzeko poteva fare qualcosa in più. Ci siamo divertiti: sono due squadre che si impegnano e che giocano bene. Scamacca? Mi piace molto per fisicità e qualità: come tira prende la porta. E' un giocatore per il futuro e potrebbe andare bene per l'Inter".