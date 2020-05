Tardelli: “Serie A di nuovo in campo? Idiota il divieto di abbracciarsi”

Marco Tardelli, nel corso di una intervista rilasciata ai colleghi de Il Giornale, ha parlato anche della possibile ripresa della Serie A dopo lo stop per il Coronavirus: «Ho giocato molte volte in condizioni fisiche precarie ma rischiavo io, non altri. Stavolta sarei preoccupato ma, come detto, sono i calciatori, compatti, a dare una risposta. La paura, la preoccupazioni sono emozioni umane. Ma trovo impossibile se non idiota il divieto ad abbracciarsi. Avete in mente l’abbraccio di Riva a Rivera dopo il gol contro la Germania, quello di Bobby Moore a Pelé, il bacio mio con Michel Platini. Questo è il calcio, liberazione, festa, gioia. Questa è la vita».