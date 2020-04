Tardelli: “Il calcio si aiuti da solo, i soldi ci sono. Tommasi? Avrei agito diversamente”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marco Tardelli ha criticato l’operato dell’Aic e del suo presidente, Damiano Tommasi: “Io avrei agito diversamente. Mi sarei presentato in Lega e avrei detto: signori, noi dell’Aic per primi vogliamo contribuire. Come? Istituendo un fondo di solidarietà, e parteciperemo materialmente con risorse nostre“.

Quali risorse?

“Ho potuto leggere gli ultimi quattro bilanci dell’Assocalciatori, sono pubblici, nessun segreto, e ho notato che i soldi in cassa ci sono. Quando parlo di fondo di solidarietà “aperto” intendo dire che anche una quota del taglio degli stipendi dei calciatori di Serie A sarebbe destinata ai tesserati delle categorie inferiori e al personale dei club di B, C, Dilettanti. Sono convinto che se l’Aic avesse tentato la carta del dialogo e dell’iniziativa, anziché quella della reazione muscolare, avrebbe ottenuto molto di più, forse addirittura un accordo collettivo“.