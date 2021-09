Tare: “Il sarrismo lo vedremo col tempo, vincere il derby e iniziare un nuovo percorso”

Il ds della Lazio ha parlato ai microfoni di Dazn prima del derby di questa sera all'Olimpico contro la Roma

"Ci sono piccoli passi avanti nella fase difensiva, il miglior modo è sbloccarsi stasera con una vittoria contro la Roma. Dobbiamo essere liberi, queste sono le partite più belle. Il sarrismo lo vedremo col tempo. Vincere stasera e iniziare un nuovo percorso. Non ho parlato col mister ma gode della nostra fiducia. Nelle partite la squadra non ha ancora espresso quello che prova. Vincere aiuta a vincere. grande occasione per rilanciarci".