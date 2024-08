Primo intoppo per Mehdi Taremi da quando è arrivato all'Inter: l'attaccante iraniano ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, e dovrà quindi rimanere ai box per qualche giorno. Un infortunio non particolarmente grave, ma che lo costringerà a saltare le prossime amichevoli e che mette a serio rischio la sua presenza in occasione della prima giornata di campionato contro il Genoa.

Una vera e propria beffa se si pensa che nelle ultime 3 stagioni al Porto, come ricorda Tuttosport, non ha mai dovuto fermarsi per problemi fisici: "A rendere ancora più beffarda la vicenda, lo storico di Taremi che nelle ultime tre stagioni al Porto mai si è infortunato, collezionando numeri da... Javier Zanetti: 48 presenze nel 2021/22 (con 26 gol, 17 assist e un match perso per Covid), addirittura 51 nel 2022/23 (con 31 gol e 14 assist) e 35 nell'ultima annata (con 11 gol e 7 assist) e le uniche assenze dovute alla Coppa d'Asia e ai dissapori creati per le visite mediche, organizzate e poi cancellate vista la sollevazione popolare dei tifosi, propedeutiche al suo passaggio all'Inter".