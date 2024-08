Tegola per l'Inter: Mehdi Taremi , una delle note più positive di questo prima parte di preparazione estiva, si è dovuto fermare a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Pre campionato finito per l'attaccante iraniano che, a meno di novità nella prossima settimana, non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per l'esordio ufficiale stagionale contro il Genoa.

Così scrive Tuttosport: "Il pre-campionato del bomber dell'estate è finito ieri. Mehdi Taremi, dopo un problema accusato in allenamento, si è sottoposto a una risonanza magnetica sotto l'egida del dottor Piero Volpi presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e l'esame strumentale ha evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La situazione verrà rivalutata la settimana prossima ma non è facile recuperare l'iraniano già per la prima di campionato a Marassi contro il Genoa. Una tegola per Simone Inzaghi che vede andare ai box l'unico big in attacco che aveva avuto con sé sin dai primi giorni della preparazione estiva".